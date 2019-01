Luso Ricardo Sousa sagra-se campeão espanhol de Jockeys 3 Janeiro, 2019 10:38

O turf espanhol fechou o ano ao rubro, com uma emocionante reviravolta na liderança da tabela classificativa do campeonato espanhol de Jockeys.

O luso Ricardo Sousa foi o protagonista, entrou na última jornada do campeonato espanhol a apenas a uma vitória do líder, tendo quatro mangas para disputar. A três mangas do fim, o líder Janacek vence mais uma manga e torna a vitória do campeonato quase certa, obrigando Ricardo Sousa a vencer as duas ultimas mangas do campeonato para se tornar campeão. Na penúltima manga, Ricardo Sousa vence com Blue Martini da quadra portuguesa Best Horse preparada por Gaspar Vaz e deixa tudo em aberto para a última manga. Na última manga, Ricardo Sousa impõe-se e vence com mais de 5 corpos, tornando-se campeão espanhol de jóqueis, com 71 vitórias e quase 800 mil euros em prémios.

Neste dia tivemos ainda mais uma vitória de «Iron Rock» da quadra portuguesa “Os Coisas Doces” com a preparação de Hélder Pereira.

Fonte: Hélder Barbosa