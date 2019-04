Luso-Árabe destaca-se além-fronteiras

Na passada quinta-feira (04), a Associação do Cavalo de Raça Luso-Árabe (ACRLA), com sede no concelho de Coruche, realizou conjuntamente com a Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), mais um dia de admissão de reprodutores do Cavalo de Raça Luso-Árabe, pela primeira vez em ESPANHA, mais propriamente em Sevilha, junto do prestigiado criador Diego Ventura.

Esta Comissão Técnica foi constituída pelo Exmo Senhor Dr. Mário Barbosa, Técnico Superior do GRGA da DGAV, e, por parte da associação a equipa foi constituída pela Exma Senhora Engª. Maria Lopes Aleixo, pelo Exmo Senhor Dr. Ricardo Agrícola e pelo Exmo Senhor César Marques.

Em Puebla del Rio (Sevilha), em casa do prestigiado Rejoneador Diego Ventura, foram aprovados para reprodutores do cavalo da raça Luso-Árabe os cavalos GUADALQUIVIR (do criador Diego Ventura), FINO (do criador Diego Ventura), BRONZE (do criador Sociedade das Silveiras), a égua CAMPINA (do criador José Palha), entre outros cavalos de elevadíssima qualidade e de extrema importância pela sua funcionalidade, sendo uma forte mais valia para a raça.

Também, neste mesmo dia, junto do criador e cavaleiro tauromáquico João Moura Jr. realizou-se a aprovação de mais reprodutores do cavalo da raça Luso-Árabe destacando-se o cavalo AQUILES (do criador espanhol Javier San José), entre outros cavalos importantes.

O Engº Alexandre Castilho, Presidente da ACRLA, refere a importância do trabalho que tem vindo a ser realizado por esta associação quer em Portugal quer em Espanha em prol do desenvolvimento do cavalo de raça luso-árabe, cuja adesão de criadores tem vindo a aumentar de forma extraordinária.

