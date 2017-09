Lusitanos «Batuta» e «Euclides MOR» brilham em França e Espanha (VÍDEO) 25 Setembro, 2017 16:37

É sempre motivo de orgulho quando cavalos lusitanos criados em Portugal se destacam além-fronteiras.

Foi o caso da égua Batuta (Quixote x Jandaia por Icaro) do criador Sociedade Quinta das Terras e propriedade da ISHI, que no passado fim-de semana montada pelo espanhol Sergio Martim Paolos no CDI3* de Saumur (França) conquistou o 2º lugar no Grande Prémio Especial com a excelente média de 73,510%, e no Grande Prémio o conjunto ficou classificado em 4º lugar com 71,740%. Já em Agosto, Paolos e Batuta tinham vencido o Grande Prémio Especial no CDI3* de Nice com a média de 72,824% e classificados em 3º lugar no Grande Prémio com 69,260%.

Outro Lusitano em ascensão, é o garanhão Euclides MOR (Riopele x Onda por Gingão), montado pelo espanhol Juan António Jiménez do criador Manuel Calheiros Braga, propriedade do mexicano Abelardo Morales Puron, que no Campeonato de Espanha para Cavalos Novos em Segóvia este fim-de-semana, venceu o campeonato para cavalos de 8 e 9 anos. Este conjunto conquistou as duas primeiras classificativas com as médias 69,028% e 71,474%, terminando a Kür em 3º lugar com 71,625%.

