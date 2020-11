Lusitano Summit regressa em 2021 24 Novembro, 2020 7:37

Depois do sucesso da primeira edição do Lusitano Summit by Samora Equestre, num formato diferente e inovador, o evento regressa em 2021.

Organizado pela Junta de Freguesia de Samora Correia em conjunto com alguns criadores de Samora Correia, leva a cabo a segunda edição do Lusitano Summit by Samora Equestre, que se realizará de 16 a 20 de junho de 2021.

A organização pretende que o Lusitano Summit by Samora Equestre se torne mais do que um evento equestre e contará com diversas iniciativas ao longo do ano, que em breve serão anunciadas.