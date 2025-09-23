Lusitano Garden Villas: tradição equestre e turismo unem-se em nova unidade nos Açores

O Lusitano Garden Villas, novo empreendimento turístico de quatro estrelas localizado em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, abre oficialmente as portas em outubro.

Em funcionamento em regime de soft opening desde março, o projeto nasce da tradição equestre da família Canto Tavares, reconhecida pela criação de cavalos lusitanos desde a década de 1940. Atualmente sob a gestão de João Gomes de Menezes do Canto Tavares, o empreendimento preserva a atividade agropecuária da Casa Agrícola, conciliando a criação de cavalos lusitanos e bovinos Aberdeen Angus com experiências turísticas diferenciadas.

O complexo é composto por 16 villas, assinadas pelo arquiteto David Almeida, divididas entre tipologias standard e premium. Cada unidade, com 44 m², pode receber até quatro hóspedes, contando com quarto duplo, sofá-cama e kitchenette. Há ainda quatro villas comunicantes, perfeitas para casais ou famílias. As unidades standard destacam-se pelas varandas espaçosas com vista para o mar, serra ou piscina, enquanto as premium oferecem deck privativo com área de refeições e jacuzzi exclusivo.

Para momentos de lazer e bem-estar, o empreendimento disponibiliza piscina exterior, jacuzzi, sauna, banho turco e ginásio. Na vertente gastronómica, os hóspedes podem desfrutar do bar e, futuramente, do restaurante Volcano Crater, que terá como destaque a carne Angus de produção própria.

A forte ligação à tradição equestre da família está presente nos picadeiros, cobertos e ao ar livre, onde são promovidas experiências únicas a cavalo. Em breve, será ainda inaugurada uma estufa de ananases com piscina interior aquecida, concebida para proporcionar experiências sensoriais que combinam o aroma do fruto com momentos de relaxamento, massagens e contato com a natureza.

Segundo o administrador João Gomes de Menezes do Canto Tavares:



“Este projeto representa a continuidade de uma herança familiar singular, unindo a excelência na criação de cavalos Lusitanos a uma oferta turística que privilegia o conforto, o bem-estar e a ligação com a natureza açoriana. O nosso objetivo é proporcionar a cada hóspede uma experiência memorável, em sintonia com a beleza da ilha de São Miguel.”

A direção-geral do Lusitano Garden Villas é assumida por Helena Castanho, profissional com vasta experiência na hotelaria em São Miguel, garantindo que cada detalhe da estada reflete qualidade e dedicação.

Assim, o Lusitano Garden Villas apresenta-se como uma nova forma de viver São Miguel, unindo tradição, hospitalidade, bem-estar e gastronomia local para oferecer estadias verdadeiramente únicas no coração dos Açores.