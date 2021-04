Luís Sabino faz a dobradinha no Grande Prémio Gold Tour em Blenheim 5 Abril, 2021 6:02

Duas semanas após vencer uma prova no Desert International Horse Park Circuit, Luís Sabino Gonçalves conquistou no sábado em San Juan Capistrano, no estado norte-americano da Califórnia, o Grande Prémio Gold Tour com Camino Imperio Egipcio (43,12s) e o segundo lugar com Argan de Belliard (43,52s), numa prova que contou com 13 obstáculos a 1,50m.

Participaram nesta prova nacional a contar para o circuito norte-americano 13 conjuntos mas apenas cinco completaram o percurso inicial sem faltas. No desempate três conjuntos terminaram com o duplo sem faltas. A cavaleira sueca Hanna Martizson foi terceira classificada com Parkmore Lux (43,79s).

