Luís Figo lança novo projeto ligado ao mundo equestre

Luís Figo voltou a despertar curiosidade entre os seus seguidores ao partilhar, nas redes sociais, pistas sobre um novo projeto. O ex-futebolista publicou uma fotografia ao lado de um cavalo, acompanhada da legenda “New project ❤️”, deixando no ar a possibilidade de se tratar de um investimento relacionado com o universo equestre.

Embora ainda não haja detalhes oficiais, tudo indica que Figo poderá estar a apostar neste setor, onde já tem alguma ligação através da mulher, Helen Svedin, cavaleira de dressage.

Este novo passo vem somar-se às várias iniciativas do antigo jogador, que incluem a Fundação Luís Figo — dedicada a apoiar crianças e jovens em situação de vulnerabilidade — e outros negócios nas áreas da moda e do futebol.