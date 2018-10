Luís Fernandes vence Grande Prémio em Alfeizerão 9 Outubro, 2018 7:26

A pista outdoor do CEIA- Centro Equestre Internacional de Alfeizerão, recebeu nos dias 6 e 7 de Outubro um Concurso de Saltos Nacional B. Os percursos estiveram a cargo do chefe de pista João Alambre.

Com obstáculos colocados a 1,35m, o Grande Prémio que decorreu no domingo contou com a participação de 11 conjuntos, dos quais apenas dois disputaram o desempate. Luís Fernandes com Kenneth du Petit Vivier foi o conjunto que registou o melhor tempo, (30.09seg.), vencendo assim a prova rainha. O mesmo cavaleiro ficou ainda em 3º lugar, desta vez com Tresor Derick. António Vozone classificou-se em segundo lugar com Zurika d’Eiro (31.78seg.) e em quarto lugar com Fungaf Gandarinha. O 5º lugar foi para o conjunto Gonçalo Ribeiro Pinto montando Alcatraz.

Destacaram-se no Pequeno Grande Prémio disputado no sábado, António Vozone e Luís Fernandes. António Vozone ficou em 1º lugar com Fungaf Gandarinha e em 2º lugar com Zurika d’Eiro. Luís Fernandes ficou em 3º lugar com Tresor Derick, em 4º com Kenneth du Petit Vivier e em 5º lugar com o cavalo Assem des Ethangs.

Na prova de 1,20m do primeiro dia de concurso foi o conjunto João Lopes Costa/ Varonna du Triomphe que venceu a prova. No segundo dia o conjunto mais rápido foi James Everitt com Boreal de Brion.

Pedro Manso com Quattu venceu a prova de 1,10m de sábado. No domingo foi a vez de Pedro Marques Santos montando Umberto S.

Na prova de 1,00m do primeiro dia o conjunto mais rápido foi Flávio Duarte com Violeta. Maria Catarino Neves e Emely Wetts venceram no segundo dia de competição.

Resultados completos AQUI