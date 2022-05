Ludger Beerbaum conquista Grande Prémio do México (VÍDEO)

A experiência venceu no Longines Global Champions Tour (LGCT), Grande Prémio do México, com o triunfo do veterano Ludger Beerbaum. Quatro vezes campeão olímpico, duas vezes campeão mundial e seis vezes campeão europeu, Beerbaum conquistou por duas vezes o Grande Prémio das 3 etapas do LGCT disputadas até ao momento.

34 conjuntos representando 14 países, disputaram no sábado este Grande Prémio, com um percurso muito complicado (1,60m) com 13 obstáculos e 15 esforços desenhado pelo canadiano Peter Grand e coadjuvado pelo espanhol Javier Trenor. Muitos cavaleiros penalizaram no triplo, no final do percurso inicial, o que os afastou do desempate. Apenas seis cavaleiros sem penalizações passaram ao desempate.

Num ambiente fantástico e com as bancadas do Campo Militar Marte repletas, assistiu-se ao emocionante desempate. O primeiro conjunto a sair para o desempate foi o jovem belga Gilles Thomas com a égua Luna van Het Dennehof: que terminou com um toque no obstáculo número 3, penalizando 4 pontos em 46,49s. O irlandês Denis Lynch e Brooklyn Heights, conseguiram um desempate super-rápido e sem faltas, terminando com o excelente tempo de 44,56s.

O belga Pieter Devos e a égua Claire Z penalizaram no último obstáculo, terminando com 4 pontos em 45,56s. A seguir foi a vez do campeão olímpico britânico, Ben Maher com Faltic HB. Este conjunto foi o mais rápido no desempate, mas derrubou o obstáculo número 5 ficando afastado da vitória. O irlandês Michael Duffy e Zilton SI Z asseguraram o terceiro lugar do pódio com um percurso sem faltas em 44,59s, com uma diferença de 0,03 segundos do seu compatriota Denis Lynch que foi segundo classificado.

O último conjunto a entrar no desempate, Ludger Beerbaum e a égua Mila, galoparam a toda a velocidade tendo registado o fantástico tempo de 44,51s, subindo ao primeiro lugar do pódio do Grande Prémio do México. Beerbaum recebeu €100.000 em prize money.

Resultados AQUI