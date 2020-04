Ludger Beerbaum: “A crise actual vai afetar o nosso desporto de forma profunda” 14 Abril, 2020 19:39

“Em primeiro lugar, acho que é necessário reavaliar o sistema que tínhamos antes do surto do Covid-19. Penso que levará algum tempo até que os cavaleiros regressem à forma e ao nível que tinham antes desta crise. Não será possível saltarmos um Grande Prémio CSI5* depois de não fazermos nada durante algumas semanas ou meses. Espero que muitos cavaleiros saltem um nível mais baixo do que o habitual depois desta crise, e que o dinheiro dos prémios não seja assim tão importante. Não vejo viagens de longo curso acontecerem tão cedo, por isso acho que a maioria dos cavaleiros vai ficar nos seus países de origem no início. Não sei o que isso significará para as grandes competições noutras partes do mundo”, afirma o olímpico alemão Ludger Beerbaum.

“Também acho que temos de considerar que não será possível voltar à modalidade tal como a conhecemos. Como já disse, a maioria dos cavaleiros estão num avião mais do que em casa e viajavam de um país para outro. Talvez seja conservador, mas não sei se isto será possível no futuro. Esta crise pode durar semanas, meses ou mesmo anos. Vamos suportar as consequências desta crise atual por muitos anos”.

Beerbaum, no entanto, continua positivo em relação ao futuro: “Acho que não temos de nos preocupar com o nosso desporto. O nosso desporto é único, estamos a trabalhar com animais, homens e mulheres fazem as mesmas competições … Acho que o nosso desporto não estará em perigo após esta crise.”