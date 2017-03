Luciana Diniz regressa às provas grandes em Wellington (VÍDEO) 14 Março, 2017 17:31

A cavaleira portuguesa Luciana Diniz que tem estado afastada dos concursos desde Setembro de 2016 devida a uma fractura no pé, regressou às provas grandes no passado sábado (11) no CSI5* de Wellington, Palm Beach, com a sua fantástica égua Fit for Fun.

No Grande Prémio do CSI5* Luciana e Fit for Fun ocuparam o 13º lugar tendo penalizado quatro pontos na primeira mão numa prova que foi ganha pela japonesa Karen Polle com Wings que conseguiu o único duplo percurso sem faltas. A olímpica americana Margie Engle foi segunda classificada com Royce e em terceiro ficou o espanhol Sergio Alvarez Moya com Charmeur que derrubou o último salto da barrage.

Dos 39 participantes que alinharam, apenas quatro ficaram apurados para o desempate.

Resultados – Grande Prémio

Vídeo de Nuno Coelho Vicente.