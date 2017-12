Luciana Diniz lança o livro “Fit 4 Gold” no Brasil 21 Dezembro, 2017 6:49

Após a sua experiência nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a cavaleira luso-brasileira Luciana Diniz apresentou esta quarta-feira (20) em São Paulo, Brasil, o seu livro Fit 4 Gold – Um Diário Olímpico – preenchendo páginas com muitas curiosidades, histórias de superação, alegrias e tensões.

“Cheguei preparada e intuitivamente convencida de que sairia desta Olimpíada com a medalha de ouro nas mãos. Durante a competição o ouro foi-se escapando lentamente, mas a experiência conquistada foi de ouro. Por isso o nome do livro – o ouro pretendido e a verdade a preto e branco, mas nada que tirasse o colorido de minha vida”, afirma Luciana.

Através de seu livro é possível conhecer uma mulher inteligente, ousada, que não se curva às derrotas, como mostrou nos J.O. do Rio de Janeiro em 2016, quando competiu com a égua Hanoveriana Fit for Fun.

Este livro é também uma metáfora para a vida, porque nem sempre as coisas correm como desejamos, mas ainda assim é preciso ir atrás, é preciso lutar, e desistir nem sempre é uma opção.

Um livro para os amantes do desporto em geral e para os aficionados do hipismo em particular, tendo como pano de fundo as lições que podemos apreender através das competições.