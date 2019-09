Luciana Diniz com espectacular triunfo na qualificativa para o Grande Prémio de Waregem 29 Setembro, 2019 8:53

Luciana Diniz montando Fit For Fun 13, conquistou neste sábado a qualificativa para o Grande Prémio do CSI5* de Waregem (Bélgica) com obstáculos a 1,55m.

Apenas 5 dos 39 conjuntos conseguiram completar a primeira mão sem faltas e passaram ao desempate. Luciana com Fit for Fun 13 foi a única a conseguir uma barrage sem faltas em 36,38s.

Pela Alemanha Philipp Weishaupt foi segundo classificado com Coby 8 tendo penalizado 4 pontos em 33,60s enquanto o italiano Filippo Marco Bologni e Diplomat terminaram em terceiro lugar (4/34,99s).

Ludger Beerbaum (GER) em quarto com Casello e Henrik von Eckermann (SUE) e Fancy ME completaram o top five.

