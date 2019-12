Luciana Diniz 17.ª na Taça do Mundo de saltos na Corunha 17 Dezembro, 2019 10:08

A olímpica Luciana Diniz, com o cavalo Vertigo du Desert, terminou este domingo no 17.º lugar a qualificativa da Taça do Mundo de saltos de obstáculos na Corunha, e ocupa o 15.º posto da Liga da Europa ocidental, após sete etapas.

A cavaleira luso brasileira, que esteve em Londres 2012 e no Rio 2016, não conseguiu pontuar na prova galega, que finalizou em 75,66 segundos, com quatro pontos no percurso inicial, distante do registo obtido pelo vencedor o holandês Maikel van der Vleuten (Beauville Z), com 36,94 segundos.

Na Liga, Luciana Diniz segue no 15.º posto, com 22 pontos, decorrentes do segundo lugar em Oslo, na etapa inaugural, e do 12.º em Estugarda.

A classificação é liderada pelo belga Pieter Devos, com 55 pontos, mais oito do que o suíço Steve Guerdat.

