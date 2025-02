LPTG: Gala Premeia os Melhores de 2024 e apresenta o Calendário Nacional de 2025

A Liga Portuguesa de Trote e Galope (LPTG) celebrou com grande entusiasmo a sua Gala Anual no dia 15 de fevereiro, na Quinta do Luson, em Sabrosa-Paredes. O evento, marcado pelo prestígio e tradição, teve como principais objetivos reconhecer os destaques da temporada de corridas de cavalos de 2024 e revelar o aguardado calendário nacional para 2025.

A Gala contou com a presença de várias entidades de destaque, incluindo:

Dina Moura , Chefe de Divisão de Alimentação e Veterinária de Vila Real e Douro Sul (Direção Geral de Alimentação e Veterinária)

, Chefe de Divisão de Alimentação e Veterinária de Vila Real e Douro Sul (Direção Geral de Alimentação e Veterinária) Paulo Vaz , Representante do Turismo de Portugal

, Representante do Turismo de Portugal João Sabino , Turismo Porto e Norte de Portugal

, Turismo Porto e Norte de Portugal Paulo Ramalho , Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Norte

, Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Norte Hernâni Ribeiro , Vereador da Câmara Municipal da Maia

, Vereador da Câmara Municipal da Maia Maria José Marinho , Vereadora da Câmara Municipal de Celorico de Basto

, Vereadora da Câmara Municipal de Celorico de Basto Miguel Oliveira , Chefe de Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Guimarães

, Chefe de Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Guimarães Jorge Marinho , Presidente da Junta de Freguesia de Carvalho e Basto

, Presidente da Junta de Freguesia de Carvalho e Basto Odete Lemos, Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho de Candoso

Durante a cerimónia, foram celebradas as diversas modalidades de corridas de cavalos que marcaram o panorama nacional, com destaque para os Garranos – raça autóctone portuguesa utilizada na formação de jóqueis –, os Puros-Sangues Ingleses e os Trotadores Franceses. O momento alto da noite foi a premiação dos vencedores em várias categorias, incluindo drivers, jockeys, treinadores e proprietários, reconhecendo o talento e dedicação que impulsionam as corridas de cavalos em Portugal.



Premiação de Melhores Drivers

Campeão: Acúrcio Peixoto

Vice-campeão: António Bessa

3.º Classificado: Frederico Martins

Premiação de Melhores Jockeys

Campeão: Diogo Duarte

Vice-campeão: Filipe Vaz

3.º Classificado: Paulino Oliveira

Premiação de Melhores Jockeys Iniciados

Campeão: Vitória Guimarães

Vice-campeão: João Eira

3.º Classificado: Inês Oliveira

Premiação de Melhores Treinadores de Garranos

Campeão: Ivone Araújo

Vice-campeão: Eduardo Antunes

3.º Classificado: Hélder Pereira

Premiação de Melhor Treinador de Trote

Campeão: Acúrcio Peixoto

Vice-campeão: Frederico Martins

3.º Classificado: António Bessa

Premiação de Melhores Treinadores de Galope

Campeão: João Pereira

Vice-campeão: Joaquim Oliveira

3.º Classificado: António Cardoso

Premiação de Melhores Proprietários de Garranos

Campeão: Nature Horse

Vice-campeão: Casa da Torre

3.º Classificado: Nossa Senhora do Vale

Premiação de Melhores Proprietários de Trote

Campeão: Jardins Acúrcio

Vice-campeão: Maia Lidador Trotting

3.º Classificado: Mustang

Premiação de Melhores Proprietários de Galope

Campeão: Supermercados Cardoso

Vice-campeão: Maia Lidador

3.º Classificado: Quinta das Figueiras

Premiação de Melhores Cavalos de Garranos

Campeão: Fidalgo

Vice-campeão: Miquinhas

3.º Classificado: Nitra

Premiação de Melhores Cavalos de Trote

Campeão: Don Tresor

Vice-campeão: Davy de Taziere

3.º Classificado: Fameux

Premiação de Melhores Cavalos de Galope

Campeão: Poket Boy

Vice-campeão: Khamalghane

3.º Classificado: Birdie

Premiação de Melhores Cavalos Nascidos e Criados em Portugal

Campeão: Poket Boy

Vice-campeão: Orly Gold

3.º Classificado: Queli

Premiação de Melhores Criadores de Cavalos Puro Sangue Inglês

Campeão: Pedro Santos

Vice-campeão: Joaquim Abreu

3.º Classificado: Carmo Oliveira

Além das premiações, o Presidente da LPTG, Hélder Barbosa, proferiu um discurso que clarificou a visão da direção da Liga para o futuro, destacando as metas ambiciosas para o setor das corridas de cavalos em Portugal em 2025. O presidente sublinhou o compromisso da LPTG em fortalecer o desporto e a cultura das corridas de cavalos, com um foco em atrair mais público e em melhorar as condições para os atletas e profissionais da modalidade.

O Sidónio Daniel Pereira, Diretor Nacional de Corridas, apresentou o calendário nacional de 2025 para as corridas de cavalos, anunciando 18 jornadas que percorrerão locais como Maia, Celorico de Basto, Albufeira, Ponte da Barca, Coimbra, Ponte de Lima, Rio Frio e Santo Tirso. Também foram apresentados os principais indicadores de 2024, com destaque para o crescimento da modalidade, o aumento da participação e o sucesso das principais corridas realizadas ao longo do ano passado.

A primeira prova da temporada de corridas de cavalos será no dia 2 de março em Celorico de Basto, no hipódromo de Carvalho, marcando o início de uma nova época que promete trazer mais emoção e competitividade às corridas de cavalos em Portugal.

Este evento foi uma verdadeira celebração das conquistas e do crescimento do setor de corridas de cavalos em Portugal, reunindo profissionais de destaque e entusiastas do desporto. A LPTG reafirma o seu compromisso em promover o desenvolvimento e a valorização da modalidade, com uma visão clara para o futuro.

Agradecemos a todos os premiados, patrocinadores e apoiantes pelo seu contributo fundamental para o sucesso deste evento e das corridas de cavalos em Portugal.

Sobre a LPTG

A Liga Portuguesa de Trote e Galope (LPTG) é a entidade responsável pela promoção e organização das modalidades de corridas de cavalos em Portugal. Comprometida com o desenvolvimento e valorização das práticas desportivas e culturais relacionadas com o cavalo, a LPTG organiza eventos, competições e iniciativas que promovem a excelência e o crescimento do setor das corridas de cavalos a nível nacional.

A LPTG trabalha incessantemente para consolidar o desporto e a cultura das corridas de cavalos no país, proporcionando aos atletas, treinadores e proprietários as melhores condições para o seu desenvolvimento e sucesso. Através de um calendário competitivo e com o apoio das mais diversas entidades, a LPTG tem vindo a reforçar a posição das corridas de cavalos como uma das modalidades mais prestigiadas em Portugal.