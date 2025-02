LPTG: 70 Inscritos no arranque do Campeonato Nacional em Celorico de Basto

No próximo dia 2 de março, a emoção e a elegância das corridas de cavalos estarão em destaque com o início do Campeonato Nacional da Liga Portuguesa de Trote e Galope. O prestigiado Hipódromo Municipal de Celorico de Basto será o cenário desta jornada inaugural, onde os melhores cavalos de corrida do país disputarão o cobiçado Grande Prémio das Camélias, uma das provas mais aguardadas do evento.

Com um total de sete mangas, divididas entre as modalidades de trote e galope, a competição promete momentos de grande intensidade e espetáculo, atraindo entusiastas da modalidade e amantes da equitação.

Grande Prémio das Camélias: Prestígio e Tradição

Nomeado em homenagem ao Festival Internacional da Camélias, este Grande Prémio vai além da competição desportiva. O evento reforça o elo entre o desporto e a cultura, destacando a tradição, a beleza das flores e a paixão pelo mundo equestre. Essa sinergia confere à prova um caráter especial, consolidando-a como um dos eventos mais prestigiados do calendário nacional.

Festival Internacional da Camélias: Uma Experiência Completa

Mais do que uma competição, o Festival Internacional da Camélias oferece um programa diversificado, enriquecendo a experiência dos participantes e visitantes. O esplendor das camélias em plena floração cria um cenário idílico para diversas atividades culturais, gastronómicas e de entretenimento, tornando este evento uma celebração imperdível.

Expectativas para a Temporada de Corridas

Com o arranque da temporada no Hipódromo Municipal de Celorico de Basto, as expectativas estão elevadas. Cavalos e cavaleiros estão preparados para proporcionar um espetáculo de alto nível, enquanto os espectadores aguardam ansiosos por momentos de adrenalina, superação e emoção.

O Campeonato Nacional da Liga Portuguesa de Trote e Galope promete um ano repleto de desafios e conquistas, reafirmando o seu lugar de destaque no panorama equestre nacional.

Lista de Inscritos AQUI