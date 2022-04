Lourenço Aragão Campeão Nacional de Raides 2022

Realizou-se no passado sábado, dia 9 de Abril, na Companhia das Lezírias o Campeonato Nacional de Raides – Sénior (CEI *** 160kms) que contou com a participação de 12 conjuntos.

Lourenço Aragão, de 27 anos, montando Figo, sagrou-se Campeão Nacional de Raides tendo percorrido os 160km com a média de 20,226km/h, realizando a ultima fase de 20km a uma média de 25,5kms/h. Leonor Moreira com Vulcane de Crouz foi vice campeã (20,072km/h) e João Pedro Lop com Faiser recebeu o bronze (17,766km/h).

A nível de provas internacionais, realizou-se ainda um CEI** com a vitória para a portuguesa Isabel Nogueira com Gaja Wenus que finalizou as quatro etapas a uma média de 16,727 km/h.

A espanhola Mercedes Tapia foi a vencedora do CEI*** com Invasor del Reparo.

Resultados completos AQUI