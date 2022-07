«Lord das Faias» o mais bem pontuado nas Lezírias (VÍDEO)

«Lord das Faias» (Escorial x Quénia do Top por Afiançado Flandes) do criador e proprietário Luís Filipe Marques Bastos montado por Ricardo Vinhas Reis, foi aprovado com reprodutor pela APSL, tendo obtido a pontuação mais elevada de 80 pontos na penúltima Admissão de Garanhões ao Livro de Reprodutores da Raça Lusitana de 2022 que decorreu neste sábado na Companhia das Lezírias.

«Neptuno das Faias» (Escorial x Feeling por Sol) também do criador e proprietário Luís Filipe Marques Bastos e montado por Ricardo Vinhas Reis, avaliado com 78,50 pontos foi o segundo cavalo mais bem pontuado nesta aprovação de garanhões, enquanto «Limão» (Escorial x Gaivota por Peralta Pinha) do criador Casa do Calhariz e propriedade de Cátia Sofia Almeida Pereira montado por João Faustino, alcançou a terceira melhor pontuação de 76,50 pontos.

Dos 35 machos candidados a reprodutores, 27 foram admitidos ao Livro de Reprodutores da Raça Lusitana, e 8 foram reprovados.

