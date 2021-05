Longines Global Champions Tour: Peder Fredricson vence em St. Tropez (VÍDEO) 31 Maio, 2021 8:40

O sueco Peder Fredricson venceu no sábado (28) a etapa de St. Tropez (FRA) do Global Champions Tour.

Montando Catch me Not S, superou os dois percursos do GP sm faltas, sendo o mais rápido no desempate com 34,98s.

Fredricson relegou o seu compatriota Henrik von Eckermann com King Edward, para o segundo lugar no desempate, por 0,93s. O francês Simon Delestre com Hermes Ryan, completou o pódio, com 4 pontos no desempate e o tempo de 35,74s.

O único português nesta etapa, Rodrigo Giesteira Almeida montando Delvaux, terminou em 15º lugar, com 5 pontos no percurso inicial e o tempo de 72,12s.

Com três provas realizadas, Fredricson lidera o ranking do GCT com 96 pontos. Bart Bels (NED) tem 76 pontos e Scott Brash (GBR) soma 68 pontos. Rodrigo Giesteira Almeida ocupa o 43º lugar com 22 pontos.

A próxima etapa realiza-se em Valkenswaard (NED), a 6 de junho.

Resultados AQUI

Ranking