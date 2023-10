Longines Global Champions Tour: Harrie Smolders conquista pela segunda vez o título de Campeão dos Campeões

O imparável Harrie Smolders conquistou pela segunda vez, o prestigioso título de Campeão dos Campeões do Longines Global Champions Tour 2023.

Deixando para a última etapa do Longines Global Champions Tour, Grande Prémio da temporada, a batalha pelo título foi entre Maikel van der Vleuten (HOL), Harrie Smolders (HOL) e Henrik von Eckermann (SUE) na capital da Arábia Saudita, Riade.

Após a vitória, Harrie Smolders explicou à GCTV: “O nível desta série é definitivamente o mais alto no nosso desporto. Ser eleito campeão significa, um bom maneio, excelentes cavalos, apoio da família, dos patrocinadores, no meu caso a Equipe Evergate, Copernicus Stables e a Família Spronken, que acreditaram em mim. Não esquecendo a dedicação da minha equipa, do meu pessoal e dos meus tratadores – este é um grande marco para todos nós.”

Smolders acrescentou: “Já é difícil vencer um Grande Prémio. Mas manter a consistência para fazer percursos sem faltas repetidamente, e o nível de desempenho no Longines Global Champions Tour… como vimos na prova deste sábado, não é fácil. Os cavalos saltam de forma excepcional e os cavaleiros montam de forma incrível.”

Com um prémio combinado de mais de €1,4 milhão para o Campeonato e o LGCT Grande Prémio de Riade, os melhores conjuntos do mundo reuniram-se em grande número, proporcionando um espetáculo fantástico de saltos de obstáculos de classe mundial para estádio lotado.

O alemão Christian Kukuk ficou muito perto de um lugar no pódio na corrida do Campeonato da temporada 2023, após vencer o LGCT Grande Prémio de Riade este sábado com Checker. Kukuk também garantiu o último Golden Ticket para o LGCT Super Grande Prémio nos Playoffs de GC de Praga, e comentou: “Só consigo sorrir, estou muito emocionado. Vim até Riade com o objetivo de ganhar o bilhete para o LGCT Super Grande Prémio.”

Pela segunda vez consecutiva, Malin Bayard Johnsson (SUE) e H&M Indiana deram trabalho a todos, garantindo o segundo lugar, logo atrás de Kukuk por 0,16s. Simon Delestre conquistou o terceiro lugar e subiu na classificação geral do Campeonato para o quinto lugar.

À medida que a emocionante temporada do Campeonato do Longines Global Champions Tour de 2023 chega ao fim, a atenção vira-se agora para os Playoffs de GC Praga. Esta cidade prepara o cenário para o confronto final do ano, onde cada vencedor de cada uma das 15 etapas regressa para competir no Longines Global Champions Tour Super Grande Prémio onde vão disputar uma fatia do prize money no valor total de €1,25 milhão.

