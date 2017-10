Longines FEI World Cup™ Jumping: Jur Vrieling vence em Helsínquia 23 Outubro, 2017 10:40

O CSI-W de Helsínquia, Finlândia, terminou neste domingo com o triunfo do holandês Jur Vrieling no Grande Prémio Taça do Mundo (1,60m) montando o imponente garanhão belga VDL Glasgow v. Merelsnest.

O chefe de pista brasileiro Guilherme Jorge propôs aos 40 participantes um traçado inicial composto por 13 obstáculos e 17 esforços para esta prova, mas apenas 9 habilitaram-se ao desempate. Sagrou-se campeão Jur Vrieling com um percurso sem faltas em 36,85s. O sueco Henrik von Eckermann ocupou o segundo lugar com Mary Lou 194 (38,41s) e em terceiro ficou classificado o brasileiro Marlon Modolo Zanotelli com Celena VDL (38,60s). Robert Whitaker foi quarto classificado com Catwalk IV, também sem faltas em 39,27s.

Resultados AQUI