Longines CHI Classics: Rodrigo Giesteira Almeida no pódio na Basileia

Em grande destaque esteve o cavaleiro português Rodrigo Giesteira Almeida, que alcançou esta quinta-feira um excelente segundo lugar com o garanhão Solidat, na segunda prova do dia, disputada ao cronómetro (1,40 m), confirmando o excelente momento do hipismo português ao mais alto nível internacional.

Rodrigo realizou uma prestação de grande nível, demonstrando confiança, rapidez e precisão ao longo de todo o percurso. Montando o Hanoveriano Solidat (Semper Fi x Chacco-Blue), conhecido pela sua precisão e qualidade técnica, o cavaleiro português terminou sem faltas, parando o cronómetro em 54,56 segundos.

Nesta prova, a vitória pertenceu ao alemão Richard Vogel, que montando Diamant de Casall foi o mais rápido sem faltas, com o tempo de 54,39 segundos. O terceiro lugar foi ocupado pelo seu compatriota Hans-Dieter Dreher, em Harley de la Cense, com 54,63 segundos.

Ainda nesta jornada, Rodrigo Giesteira Almeida voltou a estar em evidência ao terminar em oitavo lugar, sem faltas, montando a égua GB Diamantina, na prova disputada em duas fases (1,45 m), reforçando a consistência das suas prestações na Basileia.

Resultados completos AQUI