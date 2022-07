Livro Genealógico do Luso Warmblood novo Membro Associado do WBFSH

O Livro Genealógico do Luso Warmblood (LW) criado em 2022, propriedade do estado português e gerido pela Associação Portuguesa de Criadores de Raças Selectas (APCRS) foi recentemente aceite como novo membro associado do World Breeding Federation of Sport Horses (WBFSH).

Reservado a Machos e Fêmeas, aprovados no Studbook do Português de Desporto (PSH) e ou por outros Studbooks Membros da WBFSH, estes animais são automaticamente aceites como reprodutores do Studbook Luso Warmblood.

Além do Livro Genealógico do Luso-Warmblood foi também aceite como membro o China Warmblood Horse Studbook que é gerido pela China Horse Industry Association (CHIA), uma organização sem fins lucrativos.

APCRS Website AQUI