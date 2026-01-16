Livro assinala 45 anos da Escola Portuguesa de Arte Equestre

A Escola Portuguesa de Arte Equestre (EPAE) apresenta hoje, 16 de janeiro, às 19h00, no Picadeiro Henrique Calado, em Lisboa, o livro “45”, que reúne memórias, imagens e testemunhos dos 45 anos de atividade da instituição. O lançamento inclui uma demonstração da Escola.

A obra presta homenagem a cavaleiros, mestres, tratadores e equipas que, desde 1979, contribuíram para a preservação e divulgação da arte equestre tradicional portuguesa, reconhecida pela UNESCO como Património Cultural Imaterial da Humanidade há cerca de um ano.

Em comunicado, João Sousa Rego, presidente do Conselho de Administração da Parques de Sintra, entidade gestora da EPAE, sublinha o papel da Escola como “guardiã da tradição equestre portuguesa” e “embaixadora de Portugal”, destacando a preservação do cavalo Lusitano da linhagem Alter Real e a projeção internacional da arte equestre nacional.

O responsável considera que o reconhecimento da UNESCO reforça a importância estratégica da EPAE e marca um novo ciclo, no qual a Parques de Sintra se compromete a garantir a sustentabilidade da Escola, a qualificar a sua oferta cultural e pedagógica e a aproximar a arte equestre de novos públicos.

Considerada uma das melhores academias equestres do mundo, a EPAE é herdeira da Real Picaria, fundada por D. João V no século XVIII. Mantém os cavalos, os arreios e os trajes históricos, apresentando-se regularmente no Picadeiro Henrique Calado, em Belém, e tendo sede nos Jardins do Palácio Nacional de Queluz.