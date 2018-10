Livro: «As reais manadas de Alter do Chão»

No próximo dia 3 de Novembro de 2018 vai ser lançado o livro dedicado à história da Coudelaria de Alter do Chão.

Da autoria de Hemérito Monteiro, o livro com o título «As reais manadas de Alter do Chão (Coudelaria de Alter) Ao longo da história» conta a história da Coudelaria desde as suas reminiscências mais antigas, quando D. João V decidiu criar uma raça de cavalos para que a casa e picadeiro real que ombreasse aquilo que se passava lá fora, nomeadamente em Áustria ou França, criando uma raça de cavalos portuguesa.

A obra será lançada no próximo dia 3 de Novembro às 16 horas, no Castelo de Alter do Chão.