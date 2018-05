Lista de Cavalos e Cavaleiros de obstáculos que vão competir além-fronteiras esta semana 9 Maio, 2018 19:09

Abaixo divulgamos as competições internacionais de Saltos de obstáculos na presente semana, que contam com a presença de Cavaleiros portugueses:

CSI5* HAMBURG (Alemanha) de 9 a 13 de Maio de 2018

LUCIANA DINIZ com Fit For Fun 13 e Lennox

CSIYH HAMBURG (Alemanha) de 9 a 13 de Maio de 2018

LUCIANA DINIZ com Chicca

CSIAm HAMBURG (Alemanha) de 9 a 13 de Maio de 2018

ALEXANDRA BERNARDINO com Chwupdiewup

Mais informações em:

www.engarde.de

CSI3* EINDHOVEN (Holanda) de 10 a 13 de Maio de 2018

RODRIGO GIESTEIRA ALMEIDA com Hassan van de Wittemoere, Isolde vd Heffinck e Kafka vd Heffinck

CSIYH EINDHOVEN (Holanda) de 10 a 13 de Maio de 2018

RODRIGO GIESTEIRA ALMEIDA com Gaga E

Mais informações em:

www.csi-eindhoven.nl

CSI2* FONTAINEBLEAU (França) de 10 a 13 de Maio de 2018

MÁRIO WILSON FERNANDES com Celine, Diamant de Flobecq e Lotus

JOEL PINTO MENDES com Cougar e Lux but don’t Touch

RODRIGO MORGADO com Tasmina des Terdrix

CSI1* FONTAINEBLEAU (França) de 10 a 13 de Maio de 2018

MÁRIO WILSON FERNANDES com First Lady E.B., Je t’adore van Ruytershof e Unaitwall d’ArmenvilleRODRIGO SAMPAIO PEIXOTO com Colour Paint, Astona e Jumpfax VIP

BRUNO PEREIRINHA com Captain Sparrow e Kannan Kopf

JORGE ESCUDEIRO com Erika van de Zuuthove e Daddy Cool JTH

VASCO ESCUDEIRO com Chasse Spleen Z e Elias P

CSIAm* FONTAINEBLEAU (França) de 10 a 13 de Maio de 2018

JOÃO PATRÍCIO com Quattu

DANIELA PEREIRA RODRIGUES com Diamant Wetts

CARLOTA PIRES TOMÁS com Evita J e Harmony do Casal

CSIYH FONTAINEBLEAU (França) de 10 a 13 de Maio de 2018

MÁRIO WILSON FERNANDES com Georg van de Windeweg e Mimosa

RODRIGO MORGADO com Côte d’Or

FRANCISCO FONTES com Big Heart des Seins, Carrisma

Mais informações em:

www.grandprix-classic.com