Lista Candidata à APCRS

Uma lista abrangente, composta por integrantes de todos os Stud Books e de todas as disciplinas equestres, incluindo Saltos de Obstáculos, Dressage, Atrelagem, CCE, entre outras. Um feito conquistado pela APCRS (Associação Portuguesa de Criadores de Raças Selectas).

Uma seleção que preserva e enaltece o mérito e o reconhecimento dos Criadores e Proprietários.

Assembleia Geral – 18 de março de 2025.



MEMBROS DA ASSEMBLEIA GERAL

Dr. Henrique Abecassis

(Coudelaria Abecassis Lda)

Dona Teresa Álvares Pereira de Melo Schönborn-Wiesentheid

(Casa Cadaval – Investimentos Agrícolas Lda.)

Eng. Eduardo de Oliveira e Sousa

(Companhia das Lezírias, S.A.)

MEMBROS DA DIRECÇÃO

Dr. José Veiga Maltez

(Soc. Agr. Qta. do Salvador)

Engº José de Castro Canelas

(Soc. Agr. São João de Brito, S.A.)

Engº Manuel Ataíde

(Soc. Agr. Da Qta. da Fôja, S.A.)

Marcos Nabeiro Tenório

(Coudelaria Nabeiro Tenório)

Francisco Maria Cabral da Câmara Stilwell

(Coudelaria F. Stilwell)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Engº Francisco Lobo de Vasconcellos

(Soc. Agr. Nª Srª do Carmo)

Stephanie Gicot

(Herdade do Pinheiro, S.A.)

Jorge Ortigão Costa

(Soc.Agr. – Pec. do Vale da Adega, S.A.)

