Lisboa foi Eleita Capital Europeia do Desporto 2021 29 Novembro, 2017 17:24

Lisboa foi eleita Capital Europeia do Desporto em 2021, atribuição feita pela ACES Europe – European Capital and Cities of Sport Federation, sendo a primeira vez que uma cidade portuguesa é escolhida nesta categoria.

Lisboa é das poucas capitais europeias que se pode orgulhar de possuir um hipódromo em pleno coração da cidade e estima-se que no último ano o desporto teve um impacto de cerca de 100 milhões de euros na cidade de Lisboa. A Sociedade Hípica Portuguesa associou-se a esta candidatura desde o seu lançamento contribuindo com a modalidade hípica para este projecto que agora se torna uma realidade.

A SHP felicita a Câmara Municipal de Lisboa pelo feito alcançado agradecendo a confiança depositada para integrar esta candidatura. Em todo este processo realçamos o empenho inigualável do ex-vereador do Desporto Jorge Máximo, bem como todos os colaboradores da CM Lisboa que foram sempre incansáveis no apoio ao desporto na nossa cidade.

Até 2021, Lisboa tem ainda um longo caminho a percorrer de forma a abraçar este projecto, dignificando a nossa cidade em mais uma vertente, estando a SHP preparada para liderar o desporto equestre na cidade e para cooperar com a CM Lisboa, contando para tal, com apoio do actual vereador e vice-presidente da Câmara Municipal Duarte Cordeiro que desde logo se demonstrou disponível e comprometido com esta causa.

É importante salientar também o contributo incansável que os sócios da SHP têm dado em todos os eventos que têm sido realizados, permitindo assim que nos afirmemos não só como um ponto de referência na nossa modalidade, mas também como um clube de excelência para a prática do desporto na cidade de Lisboa.

De facto, é uma honra fazer parte desta iniciativa, colaborando com centenas de outros Clubes e Associações de forma a que a nossa cidade seja a Capital Europeia do Desporto em 2021.

