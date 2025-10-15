Lisboa acolhe programa especial dedicado à Arte Equestre Portuguesa

Na próxima sexta-feira, 17 de outubro, a UNESCO celebra pelo segundo ano consecutivo o Dia Internacional do Património Cultural Imaterial — data que, em 2025, tem um significado especial para Portugal, após a inclusão da Arte Equestre Portuguesa na lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade, em dezembro de 2024.

Para assinalar esta ocasião e promover uma das mais nobres tradições da cultura nacional, símbolo da harmonia entre cavalo e cavaleiro, a Escola Portuguesa de Arte Equestre (EPAE) e o Museu Nacional dos Coches prepararam um programa especial gratuito, a realizar-se em Lisboa.

O ponto de encontro será às 10h00, no Museu Nacional dos Coches, onde os participantes iniciarão uma visita guiada à exposição “Arte Equestre em Portugal: da Picaria Real à Escola Portuguesa de Arte Equestre”, patente até 14 de dezembro. A mostra conduz os visitantes por uma viagem histórica que revela as origens e a evolução desta arte, reunindo peças das coleções do Museu Nacional dos Coches, dos Palácios Nacionais de Queluz e da Pena, da EPAE, da Biblioteca de Arte Equestre D. Diogo de Bragança e de coleções privadas. A visita destaca ainda a ligação ao antigo Picadeiro Real de Belém, onde a rainha D. Amélia fundou, há 120 anos, o Museu dos Coches Reais.

Às 11h00, os participantes seguem a pé — num percurso de cerca de 300 metros — até à Escola Portuguesa de Arte Equestre, na Calçada da Ajuda, acompanhados por cavaleiros da Escola em trajes tradicionais.

A visita guiada à EPAE tem início às 11h30 e oferece uma oportunidade única de conhecer de perto os cavalos e cavaleiros que mantêm viva esta tradição. No Páteo da Nora, será possível observar os cuidados diários com os animais, assistir aos exercícios de aquecimento e acompanhar o trabalho rigoroso que prepara os cavalos para as galas e espetáculos da Escola.

O programa culmina entre as 12h00 e as 13h00, com uma exibição de exercícios e coreografias da arte equestre portuguesa, recriando o ambiente encantador das cortes do século XVIII.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia até às 10h00 do dia 17 de outubro, através do formulário disponível no site da Parques de Sintra. As vagas são limitadas a 25 participantes por grupo, sendo as atividades conduzidas simultaneamente em português e em inglês.

Esta iniciativa resulta de uma parceria entre a Parques de Sintra e a Museus e Monumentos de Portugal, com curadoria da Escola Portuguesa de Arte Equestre e do Museu Nacional dos Coches.

Instituído pela UNESCO em 2024, o Dia Internacional do Património Cultural Imaterial visa valorizar a diversidade e a riqueza do património vivo, promovendo a consciência sobre a importância da sua preservação.