Linda Heed encanta o público em Gotemburgo (VÍDEO)

A sueca Linda Heed estreou-se em casa nas provas de cinco estrelas com obstáculos a 1,60m montando o garanhão SWB Skylander VS, e fez isso da melhor forma possível: com uma vitória memorável.

Perante um público entusiasta, Heed realizou duas rondas impecáveis para conquistar o primeiro lugar na 14ª e última etapa da Longines FEI Jumping World Cup™ Western European League, realizada na Scandinavium Arena, em Gotemburgo, Suécia.

O alemão Mario Stevens, com Starissa RH, também completou as duas mãos sem faltas, garantindo o segundo lugar e somando pontos cruciais para assegurar a qualificação para a Final da Longines FEI Jumping World Cup™, que acontecerá em abril, em Basel (Suíça). Já o holandês Maikel van der Vleuten manteve a sua impressionante consistência com Beauville Z N.O.P, fechando na terceira posição e carimbando o passaporte para Basel.

