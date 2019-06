Liga Milionária arranca esta 5ª feira em Cascais 18 Junho, 2019 11:59

A fórmula 1 do hipismo chega a Cascais já no dia 20 de junho e traz consigo os melhores cavaleiros do mundo. Pieter Devos, cavaleiro nº2 do ranking GCT, o britânico Scott Brash e o francês Kevin Staut são nomes já confirmados para esta que é a 14ª edição do CSI 5* Longines Global Champions Tour.

A liga milionária do hipismo chega a Portugal para realizar a 9ª etapa, em 20, do circuito mundial do hipismo. De 20 a 22 de junho, o Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, receberá os melhores cavaleiros do mundo, dos quais 7 pertencem ao TOP10 do ranking GCT. O Prize Money será de 2.4 milhões de euros, valor nunca antes visto prova desportiva em Portugal.

Pieter Devos, o atual número 2 do ranking GCT, é presença confirmada para esta edição em Cascais. Atualmente a liderar o ‘Season Prize Money’, Devos, com Claire Z, ficou em 1º lugar no Grande Prémio de Miami Beach, no passado dia 20 de abril, e, mais recentemente, em 4º lugar no Grande Prémio de Cannes, no dia 8 de junho, montando Espoir.

Entre os restantes cavaleiros confirmados, Cascais contará com a presença de nomes sonantes do hipismo mundial como o britânico Scott Brash, o segundo cavaleiro com maior pontuação do GCT, o egípcio Abdel Saïd, o suíço Martin Fuchs, o alemão Marcus Ehning, o irlandês Bertram Allen, o francês Kevin Staut e a portuguesa Luciana Diniz, confirmando-se assim a credibilidade e notoriedade do melhor circuito do mundo, Longines Global Champions Tour, e, em particular, do CSI 5* de Cascais.

A prova da Global Champions League (GCL), parte deste circuito mundial de hipismo, é composta por 16 equipes, com cavaleiros de diferentes nacionalidades a competir num formato único, que se manterão inalteradas até ao final da temporada.

Cascais está presente neste circuito mundial de hipismo desde o primeiro momento. A par de Cannes, Monte Carlo e Valkenswaard, Cascais é uma das etapas pioneiras desta prova internacional que se mantém até aos dias de hoje, desde 2006. Ao longo dos anos, o Longines Global Champions Tour tem vindo a ganhar crescente notoriedade a nível nacional e internacional, sendo o ponto de encontro dos melhores atletas do mundo.

PRESTIGE VILLAGE

Durante os três dias de prova, no Parque Marechal Carmona, os visitantes poderão aproveitar para passear e fazer umas compras na Prestige Village, podendo inclusivamente almoçar ou até jantar nas várias carrinhas de street food presentes.

Conheça as marcas presentes na Prestige Village do CSI 5* Longines Global Champions Tour, Cascais:

Street Food

Coal Street Food; Merenda Portuguesa; The Legend Hot Dog; Artisani Gelado Artesanal;

Hamburgueria do Bairro; How; PIPOCAS; Yummy bowls.

Tendas

AL Equine – Innovative Performance Supplies; Longines Global Champions Tour; Cantinho do cavalo; Amarilis; Fazinha Falcão; Celeris; Made 4 you – Produtos artesanais; Cork yard Equestrian; Zé Castro Paint; Blike; Pitoca Boutique; Mutt & dog & co.; Pipe; Suri; Pampa Beachwear.

