Liga das Nações Longines – Ranking 2024

A FEI divulgou o Ranking de Qualificação da Longines League of Nations™ para o ano de 2024, destacando as dez equipas que garantiram a sua participação na nova série principal da FEI, com início programado para 8 de fevereiro de 2024, em Abu Dhabi (EAU).

Com um histórico de conquistas e um notável conjunto de talentos, as dez principais equipas no Ranking de Qualificação da Longines League of Nations™ incluem a Irlanda, seguida dos Estados Unidos, França, Alemanha, Suíça, Grã-Bretanha, Holanda, Bélgica, Suécia e Brasil.

Estas dez equipas foram convidadas a confirmar a sua participação na temporada inaugural da Longines League of Nations™, na qual as melhores equipas de Saltos de Obstáculos do mundo competirão em quatro etapas classificativas, a serem realizadas em Abu Dhabi (EAU), Ocala (EUA), St. Gallen (SUI) e Roterdão (HOL), tentando alcançar as almejadas vagas na Final da Longines League of Nations™, em Barcelona (ESP). Nesta final, as oito melhores equipas disputarão o título.

Portugal está classificado na 21ª posição no ranking, num total de 93 países.

Longines League of Nations™ 2024 Calendário

8 – 11 February: Abu Dhabi (UAE)

19 – 23 March: Ocala, FL (USA)

30 May – 2 June: St. Gallen (SUI)

20 – 23 June: Rotterdam (NED)

3 – 6 October: Barcelona (ESP) – Final

Longines League of Nations™ Ranking 2024 season (top ten nations and points)

1. Ireland (IRL) – 13834 pts

2. United States of America (USA) – 13532 pts

3. France (FRA) – 12890 pts

4. Germany (GER) – 12876 pts

5. Switzerland (SUI) – 12514 pts

6. Great Britain (GBR) – 12045 pts

7. Netherlands (NED) – 11957 pts

8. Belgium (BEL) – 11552 pts

9. Sweden (SWE) – 10237 pts

10. Brazil (BRA) – 9289 pts

Longines League of Nations Ranking AQUI