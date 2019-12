Lição de pôr o cavalo aos pilões 31 Dezembro, 2019 6:59

Quando o cavalo já souber trotar, parar, galopar, apesar de ainda estar pouco sensível no passo à mão e às pernas, quando já começa a se deixar concentrar no mesmo terreno, meto-o então entre os 2 pilões, e por trás vou-o tocando com 2 varas, depois com muita calma tocando por baixo à frente, faço-o levantar um pouco à frente, de seguida monto-o e repito os mesmos exercícios. Os pilões impacientam muito os cavalos, portanto temos de os praticar com grande paciência.

A lição de excelência para os cavalos que forcem a mão, é passá-los ao longo das paredes do picadeiro com a cabeça ao muro, com a ajuda da rédea do cabeção.

“Methode et Invention Nouvelle de Dresser les Chevau”

