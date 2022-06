LGCT Paris: Triunfo de Marlon Zanotelli no Grande Prémio (VÍDEO)

Marlon Zanotelli venceu neste sábado (25) a etapa de Paris (FRA) da Global Champions Tour.

Zanotelli com Like A Diamond van het Schaeck, foi um dos cinco conjuntos que terminou o percurso inicial e o desempate sem faltas, mas foi o mais rápido no desempate, tendo registado o tempo de 36,07s.

O pódio foi composto pela britânica Lily Atwood com Cor-Leon vd Vlierbeek Z, em segundo lugar (37,55s) e em terceiro ficou a americana Lillie Keenan com Queensland E (39,13s).

Com esta vitória, o cavaleiro brasileiro Zanotelli assegurou o seu lugar nas super finais do circuito em Praga, Republica Checa.

Após 9 etapas realizadas, Christian Ahlmann mantem-se na liderança com 210 pontos. O britânico Ben Maher ocupa o segundo lugar, com 182 pontos e Peter Devos mantem-se em terceiro com 139 pontos.

Marlon Zanotelli com esta vitória em Paris, salta para o 8º lugar do ranking LGCT com 116 pontos.

A próxima etapa vai decorrer em Mónaco, dia 1de Julho.

Resultados AQUI

LGCT Ranking AQUI