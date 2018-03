LGCT México: Scott Brash vence a prova inaugural 27 Março, 2018 18:08

Scott Brash (GBR) duas vezes campeão do Longines Global Champions Tour, começou a temporada de 2018 com uma vitória no Grande Prémio no México no passado sábado (24).

Montando a égua Ursula XII de 17 anos, Brash foi o mais rápido ao completar o desempate em 38,65s, deixando o segundo lugar para o alemão Daniel Deusser e Tobago Z (40,31s). Alberto Zorzi (ITA) com Contanga, fecharam o pódio (40,37s).

Dos 31 conjuntos que alinharam neste Grande Prémio desenhado pelo espanhol Javier Trenor, apenas 8 deles sem faltas, ficaram apurados para o desempate. No desempate os três primeiros classificados, terminaram esta prova com duplos percursos sem faltas.

Liga Global Champions Tour: Miami Celtics conquista a primeira etapa no México

A formação composta pelos irlandeses Michael Duffy (EFS Top Contender) e Denis Lynch (Cadeau de Muze) venceram a primeira etapa da Liga Global Champions Tour ao terminar a segunda ronda com zero pontos no marcador.

Na segunda posição ficou a London Knights de Darragh Kenny e Gregory Wathelet terminaram com 12 pontos. A Valkenwaard United de Alberto Zorzi (Fair Light van T Heike) Marcus Ehning (Funky Fred) e Bertram Allen (Gin Chin van Het Lindenhof) com os mesmos pontos (12) mas mais lentos, ocuparam o 3º lugar.

