LGCT México: Espanhol Eduardo Aznar entra com o pé direito no circuito 23 Março, 2018 9:04

Eduardo Álvarez Aznar já fez a sua estreia no CSI5* do Longines Global Champions Tour 2018, vencendo a prova inaugural no México.

Montando o cavalo belga Fidux de 13 anos, Aznar venceu a prova disputada ao cronómetro (1,45m) tendo registado o melhor (60,80s) tempo dos 35 conjuntos que terminaram sem faltas. Com este resultado, o atleta espanhol entra com o pé direito na alta-roda internacional.

Shane Breen (IRL) foi segundo classificado com CSF Vendi Cruz (62,70s), enquanto a francesa Mégane Moissonnier de 20 anos, ocupou o último lugar do pódio com Umours Batilly (63,55s).

