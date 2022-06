LGCT Hamburgo: Christian Ahlmann vence Grande Prémio

O alemão Christian Ahlmann venceu a etapa de Hamburgo (GER) da LonginesGlobal Champions Tour disputada no sábado (28).

Montando Dominator 2000 Z, Ahlmann foi um dos quatro conjuntos que terminou sem faltas o percurso inicial e o desempate, porém no desempate foi o mais rápido tendo registado 50,51s.

O campeão europeu, Andre Thieme com DSP Chakaria, completou a dobradinha alemã, ficando em segundo lugar ex-aequo com o irlandês Michael Pender com HHS Calais, registaram 51,33s.

Com seis etapas realizadas, Ahlmann divide com o belga Pieter Devos o primeiro lugar do ranking LGCT, com 119 pontos.

A próxima etapa será no sábado (4), em Cannes (FRA).

Resultados AQUI