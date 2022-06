LGCT Estocolmo: Christian Ahlmann e Dominator brilham no Grande Prémio (VÍDEO)

O cavaleiro alemão, Christian Ahlmann e Dominator 2000 Z venceram neste sábado o seu segundo Grande Prémio Longines Global Champions Tour da temporada no mítico Estádio Olímpico de Estocolmo. Ahlmann, fica assim qualificado para o Super Grande Prémio LGCT em Praga.

O conjunto da casa, Henrik von Eckermann com King Edward, teve que se contentar com o segundo lugar por apenas 11 centésimos de segundo do vencedor, após ter vencido três provas do CSI5*, este fim-de-semana. O bronze no pódio foi assegurado pelo alemão Marcus Ehning com o super garanhão, Stargold.

Esta vitória de Ahlmann significou para este atleta aumentar a vantagem no ranking agora com 188 pontos, deixando o segundo lugar para Ben Maher (154 pontos). Ben Maher, duas vezes campeão do LGCT, empurrou o belga Pieter Devos para o terceiro lugar (139 pts), enquanto o seu compatriota Niels Bruynseels, ocupa o quarto lugar com 124 pontos.

Resultados AQUI

Ranking LGCT AQUI