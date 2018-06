LGCT de Cannes, a sétima etapa

A cidade francesa de Cannes recebe esta semana a sétima etapa do Longines Global Champions tour (LGCT) e a Global Champions League (GCL), que vai reunir os melhores cavaleiros do mundo no estádio Hespérides, tendo como pano de fundo o porto de Cannes e os seus espectaculares iates.

Uma mescla de ‘glamour’ e desporto de elite nesta bonita cidade, onde o espanhol Sergio Alvarez Moya, vencedor do Grande Prémio em 2017, tentará revalidar o título.

Lista de participantes AQUI