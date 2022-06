LGCT Cannes: Triunfo de Daniel Deusser no Grande Prémio (VÍDEO)

Triunfo do alemão Daniel Deusser no sábado (4) no Grande Prémio do CSI5* Longines Global Champions Tour de Cannes. O seu compatriota Christian Ahlmann mantem a liderança com 148 pontos após a sétima etapa.

Montando o garanhão SF Bingo Ste Hermelle, Deusser foi um dos quatro conjuntos completou o percurso inicial e o desempate sem faltas, mas foi o mais rápido no desempate com o tempo de 34,62s. O americano Spencer Smith com Theodore Manciais foi segundo classificado (34,90s), enquanto o britânico Ben Maher fechou o pódio com o garanhão KWPN Faltic HB (35,68s).

O austríaco Max Kühner ficou às portas do pódio em 4º lugar com o tempo de 37,40s.

A próxima etapa será no dia 18 em Estocolmo (SUE).

