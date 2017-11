LGCT 2017: Bassem Mohammed ganha o Grande Prémio em casa – Harrie Smoulders campeão (VÍDEO) 13 Novembro, 2017 9:52

O holandês Harrie Smolders sagrou-se Campeão na final do LGCT 2017 na tarde deste sábado, na espectacular pista do Al Shaqab em Doha. Smolders terminou com 278 pontos contra 263 do seu compatriota Maikel van der Vleuten. Em terceiro lugar ficou o italiano Lorenzo de Luca com 260 pontos.

Bassem Hassan Mohammed (QAT) a competir em casa, ganhou o Grande Prémio Longines de Doha montando Gunder perante o público que o apoio até ao fim no desempate entre os oito conjuntos. Bassem registou o melhor tempo dos quatro conjuntos que terminaram sem faltas (35,31s). A suíça Janika Sprunger (Barcardi VDL) com três percursos sem faltas, ocupou o 2º lugar (37,34s) enquanto o sueco Peder Frederickson (H&M Christian K) foi 3º classificado (37,41s). Maikel van der Vleuten ficou em 4º lugar com VDL Groep Verdi Tn (37,76s).

Liga do Global Champions Tour: Hamburg Diamonds ganha a final da GCL2017 em Doha

A equipa Hamburg Diamonds composta por Harrie Smolders e Eric Lamaze conquistou a LGCT 2017. Smolders e Lamaze com este triunfo na final repartiram os €2.000.000 pela sua equipa que ao longo dos 15 eventos da Liga do Global Champions Tour, foi representada por John Whitaker, Audrey Coulter, Jos Verlooy e Piergiorgio Bucci.

Na segunda posição ficou Valkenswaard United de Alberto Zorzi e Bertram Allen enquanto os Mexico amigos ocuparam a 3ª posição.

Resultados completos AQUI

Resultados – Liga do Global Champions Tour