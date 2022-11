Leonor Xarepe é a nova cara da Dressage Leonina

O Sporting anunciou esta segunda-feira a contratação de Leonor Xarepe, que monta, o cavalo Lusitano Onelaine (Califa II x Violeta por Hectar). A cavaleira portuguesa de 24 anos sonha com a ida aos Jogos Olímpicos.

“O objetivo é ir passando de nível, passar por provas internacionais. Quem sabe, também, ir aos Jogos Olímpicos de 2028, tenho esse grande objetivo. O Onelaine, por essa altura, terá à volta de nove, dez anos, por isso já estará mais do que apto”, vincou em declarações à Sporting TV.

Leonor Xarepe agradece a aposta dos leões no dressage. “Sendo o Onelaine um projeto de formação tanto para me formar a mim, como ao cavalo, é bastante gratificante ter o apoio do Sporting nesta fase, neste caminho e estar aqui para me acompanhar, tanto para me dar visibilidade como para me apoiar para onde quer que eu vá. A todos os sportinguistas, espero que acompanhem o meu projecto com o Onelaine e que nos vejam a competir no futuro e quem sabe até nos Jogos Olímpicos. E para quem não conhece a modalidade, aconselho a todos a experimentarem porque é algo mesmo que muda as nossas vidas”, vincou a cavaleira lusa.