Leonor Moreira e Rui Lanternas vão representar Portugal na Arábia Saudita 24 Novembro, 2021 17:15

A Federação Equestre Portuguesa recebeu um convite da Federação Equestre da Arábia Saudita HRH Prince Faisal Olympic Complex para participação de dois cavaleiros portugueses no “The Custodian of the Two Holly Mosques Endurance” “FURSAN CUP” a realizar na Arábia Saudita a 29 de janeiro de 2022.

A FEP informa que pelo Mérito Desportivo, os cavaleiros indicados foram, Leonor Moreira (Bi-campeã Nacional e 7°Lugar no FEI Endurance Open World Ranking 2021) e o cavaleiro Rui Lanternas (5°Lugar Individual no Campeonato do Mundo de Raides 2021) realizado em Pisa, Italia este ano.

O Two Holy Mesquitas Endurance Cup (Fursan) regressa a Al-Ula pela terceira vez. Uma prova de resistência equestre exigente de 120 km pelo deserto, considerada uma referencia no mundo da resistência equestre.