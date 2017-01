Leilão Verden: «Darjeeling» vendido por €200 mil (VÍDEO)

«Darjeeling» filho de Don Darius / Royal Bend foi o cavalo de dressage mais bem cotado no 1º leilão de cavalos Hanoverianos que decorreu no passado sábado (21/01), na Alemanha. O castanho de 4 anos, foi vendido por 200 mil euros a um comprador do Luxemburgo.

«Sam XL», filho de Stanley / Conteur foi o cavalo de saltos que alcançou o preço mais elevado. Este cavalo de 5 anos com 1,73m, foi transaccionado por €33 mil e vendido a um comprador alemão.

No total foram vendidos 87 cavalos e o preço médio foi de 18.879€.

Espanha comprou 10 cavalos neste leilão, seguida da França com 9 e da Suíça que adquiriu 6 cavalos.

43 Cavalos serão exportados.