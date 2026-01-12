Leilão Online Schockemöhle: 25 Cavalos de Saltos do Stud Lewitz (VÍDEO)

O ano de 2026 acaba de começar e esta é a oportunidade ideal para investir em algo verdadeiramente especial. O Stud Lewitz, um dos mais prestigiados centros de criação da Europa, apresenta uma coleção exclusiva de 25 cavalos novos de saltos, disponíveis no Leilão Online Schockemöhle.

Estes cavalos destacam-se não só pela sua juventude e qualidade atlética, mas também pelo elevado potencial desportivo, com vários exemplares a revelarem condições para saltar provas de 1,60 m no futuro.

As origens genéticas reúnem alguns dos nomes mais sonantes do hipismo internacional, como Cornet’s Blue, Chacfly PS, Continental Blue, Chacoon Blue, Diaron, Quick Star e Grannus. As linhas maternas são igualmente provenientes de famílias comprovadas no alto rendimento, reforçando a fiabilidade desta seleção tanto para o desporto como para a reprodução.

Já se encontram disponíveis online fotografias e vídeos em salto livre, bem como relatórios clínicos e radiográficos completos, garantindo total transparência e confiança aos interessados.

O leilão online teve início a 11 de janeiro e termina na terça-feira, 13 de janeiro.



A participação é simples, rápida e segura: basta efetuar um registo gratuito na plataforma, escolher o cavalo que mais lhe agrada e licitar com apenas um clique.

Consulte a coleção completa AQUI e comece o ano a investir em talento, genética e futuro desportivo.