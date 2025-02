Leilão Online Schockemöhle: 13 cavalos novos de Saltos

Esta coleção exclusiva apresenta 13 cavalos de 5, 6 e 7 anos, descendentes de garanhões de elite, como Chacco-Blue, reconhecido mundialmente pela sua influência no hipismo, e Baloubet du Rouet, lenda do Grande Prémio com um histórico impressionante. Também fazem parte da coleção descendentes de For Pleasure, um dos garanhões mais influentes, e de Eldorado van de Zeshoek, filho de Clinton. Alguns desses cavalos já estão montados e prontos para iniciar as suas carreiras desportivas.

Uma oportunidade única para investir nos campeões do futuro! Com linhagens consagradas e grande potencial desportivo, estes cavalos são ideais para cavaleiros e criadores ambiciosos.

O leilão começa no domingo (23) e termina na terça-feira (25), às 19h00. Não deixe esta oportunidade fugir!

Não perca a oportunidade de realizar o seu sonho! Visite o site, assista aos vídeos e faça a sua escolha!

