Leilão Online Schockemöhle: 12 Cavalos de Saltos do Stud Levitz (VÍDEO)

Está a decorrer o Leilão Online Schockemöhle, que apresenta 12 cavalos de saltos provenientes do Stud Levitz. Os cavalos, todos com seis anos, destacam-se não só pela sua aparência impressionante, mas sobretudo pela qualidade.

As suas origens reúnem alguns dos nomes mais sonantes do desporto internacional, como Quickthago VDL, Chacfly PS, Continental Blue, Chacoon Blue, Diaron e Big Star, enquanto as linhas maternas provêm igualmente de famílias de grande sucesso.

Fotografias e vídeos dos cavalos em salto livre já se encontram disponíveis online, juntamente com os relatórios clínicos e radiográficos. É também possível marcar uma visita presencial para observar os cavalos ao vivo.

O leilão online arrancou a 9 de novembro e termina na terça-feira, 11 de novembro. A participação é simples e segura — basta efetuar um registo gratuito no site para começar a licitar.

Consulte a coleção AQUI