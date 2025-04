Leilão Fences Performers – Sábado 26 Abril

Pelo terceiro ano consecutivo, a Fences Agency, em parceria com a GL Events, apresenta um catálogo excecional para o Printemps des Sports Equestres.

A não perder:

16 cavalos de 5 a 7 anos, com elevado potencial desportivo e um controlo veterinário irrepreensível

4 poldros (2 machos e 2 fêmeas) de origens extraordinárias

5 embriões provenientes das melhores linhas maternas europeias, cruzadas com os garanhões mais procurados do momento

A Fences Agency espera por si no coração do Printemps des Sports Equestres, onde o desporto, a criação e o convívio estarão em destaque no sábado, 26 de abril.

Consulte o catalogo AQUI