Leilão Exclusivo FENCES Barbaste

Em 2025, pela primeira vez, a Fences orgulha-se em apresentar The Barbaste Auction, um leilão de prestígio que destaca uma seleção criteriosa de poldros, embriões, jovens cavalos e cavalos montados. O evento será realizado neste sábado, 4 de outubro, no Pôle Hippique Lou Chibaou.

‣ 6 embriões de linhagens prestigiosas: United Touch S, Balou du Reventon, Mylord Carthago

‣ 7 poldros das famílias mais desejadas: Candy de Nantuel, Emerald Van’t Ruytershof, Zirocco Blue…

‣ 6 cavalos novos de três anos, apresentados tanto em liberdade quanto montados

‣ 10 cavalos montados, de 4 a 7 anos, com potencial promissor.