Leilão de Poldros do Elevage Bidou 2025

O Bidou Stud Farm está de volta com seu aguardado Leilão Anual em parceria com a Fences!

Prepare-se para viver a emoção da 3ª edição deste evento imperdível, que traz uma coleção exclusiva de 17 poldros nascidos este ano — verdadeiras promessas das pistas e futuras estrelas do hipismo!

Quando?

Início dos lances: domingo, 21 de setembro, às 18h

Encerramento: segunda-feira, 22 de setembro, às 19h30

Descubra os talentos desde já!

Os vídeos dos poldros já estão disponíveis online — clique AQUI e apaixone-se por cada um deles!

Condições especiais

Lances sem preço de reserva

Comissão do comprador: apenas 5%

Valores sem inclusão de IVA

Não deixe passar esta oportunidade única de investir no futuro do desporto e fazer parte da história dos campeões de amanhã!